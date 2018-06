Beleggers kunnen winstvooruitzichten Bpost niet smaken

Goedemorgen! Is Daimler de kanarie in de koolmijn? De Duitse auto- en vrachtwagenbouwer, vooral bekend van het Mercedes-merk, stuurde woensdagavond een winstwaarschuwing uit. De reden hiervoor is de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, en meer bepaald de Chinese heffingen op in de VS gebouwde auto’s.

De Duitse groep verwacht minder SUV’s van Mercedes te verkopen in China en houdt ook rekening met hogere kosten, die niet op de klanten kunnen worden afgewenteld. De negatieve impact van een lagere verkoop in China kan bovendien niet worden goedgemaakt door andere markten. Daarom gaat Daimler nu uit van een ‘licht lagere’ bedrijfswinst (ebit) in 2018 waar het concern tot dusver op een lichte stijging rekende.

De vraag is nu of nog meer Duitse of Europese bedrijven zullen volgen en zich eveneens genoodzaakt zullen zien hun doelstellingen aan te passen.

President Trump maakte vorige week zijn dreiging hard en stelde nieuwe importheffingen van 25 procent in op 50 miljard dollar aan Chinese producten. Peking reageerde terstond met douaneheffingen op Amerikaanse importproducten als soja, auto’s, kleine vliegtuigen en rundvlees.

Onder de autobouwers zullen Daimler en BMW het zwaarst getroffen worden door de Chinese heffingen, zwaarder dan Amerikaanse constructeurs, bleek al in april uit een studie van AllianceBernstein.