Beleggers laten corona links liggen

Het Nederlandse uitzendbureau Randstad realiseerde in 2019 een omzet van 23,68 miljard euro. De bedrijfswinst (ebita) kwam uit op 1,09 miljard euro. Beide cijfers waren in lijn met de verwachtingen.

Over 2019 stelt Randstad een dividend voor van 4,32 euro, inclusief een bonusdividend van 2,23 euro.

Tot daar het goede nieuws. In het vierde kwartaal van 2019 zag Randstad de omzet organisch met 2,8 procent krimpen. In januari 2020 zag Randstad de omzet met 3 à 4 procent zakken tegenover januari 2019. Randstad verwijst hiervoor naar de impact van de macro-economische en politieke onzekerheden. Vooral in de Duitse autosector zag Randstad de activiteit terugvallen.