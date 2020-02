Beleggers licht optimistisch na betere coronacijfers

Vanmiddag weten we hoeveel de Duitse economie is gegroeid in het vierde kwartaal. Als die groei tenminste niet is stilgevallen. Economen rekenen erop dat de economie van de Bondsrepubliek nog net met 0,1 procent groeide, maar de economische cijfers die we eerder deze maand van andere eurolanden kregen stemmen niet optimistisch. De economische activiteit kromp onverwachts in Frankrijk door de combinatie van een stakingsgolf, overmatige voorraadafbouw door bedrijven en een vertraging van de gezinsconsumptie. Ook de Italianen schoten in het laatste kwartaal van vorig jaar onverhoopt in krimpmodus.