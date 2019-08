Beleggers richten aandacht op Jackson Hole

Dinsdag nabeurs meldde D’Ieteren een belangrijke overname in de VS door Belron, ’s werelds grootste specialist in de herstelling en vervanging van autoruiten. Belron is voor 54,10 procent in handen van de Brusselse groep.

Belrons Amerikaanse dochter Safelite neemt het Amerikaanse nummer twee in de sector over, TruRoad Holdings. Dit bedrijf is met circa 2.000 mensen actief in voertuigbeglazing met namen als JN Phillips Auto Glass, TechnaGlass, Harmon AutoGlass en Windscreen Centres. Safelite is de marktleider in de VS en heeft 15.000 mensen in dienst.