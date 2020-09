Beleggers starten beursweek positief

Het belangrijkste deze week is de vergadering van de Amerikaanse centrale bank (Fed). Woensdag buigt de Fed zich over de rente. Bij het vorige besluit, eind juli, liet de Amerikaanse centrale bank zowel de rente als de stimulus stabiel.

Voorzitter Jerome Powell toonde zich wel bezorgd over de toename van het aantal coronabesmettingen in de VS. Intussen lijken de VS de pandemie beter onder controle te hebben, maar blijkt het herstel van de arbeidsmarkt te sputteren.