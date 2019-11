Beleggers stoppen 'overnight' 600 miljoen in Argenx en WDP

Opnieuw een pak kwartaalupdates zo dadelijk, onder meer van Solvay . De meeste analisten kijken vooral uit naar de strategische update die nieuwe CEO Ilham Kadri samen met die cijfers verschaft, maar we geven toch even de basics van de consensus mee. Die gaat uit van een kwartaal in lijn met het eerste halfjaar: vlak dus. De omzet zou heel licht stijgen naar 2,61 miljard euro, bij een brutobedrijfswinst (ebitda) die 3 procent afbrokkelt naar 581 miljoen euro. Net als over het tweede kwartaal zou het vooral de 'oude' afdeling zijn, Performance Chemicals, die groei laat optekenen.