Beleggers teleurgesteld in Tesla's Battery Day

Beleggers stuurden het aandeel Tesla in de nabeurshandel 7 procent lager tijdens de Battery Day, het langverwachte event waarin Elon Musk de nieuwste ontwikkelingen in batterijtechnologie toelichtte. 'Het zal drie jaar duren vooraleer onze innovaties vruchten zullen afwerpen', was een van de uitspraken van Musk die beleggers niet graag hoorden. 'De innovatie werkt al, maar nog niet met een hoog rendement. Er is een duidelijke weg naar succes, maar tussen hier en daar wacht er tonnen werk.'