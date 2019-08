Beleggers wachten op speech Powell

Goedemorgen! Deze beursdag zal in het teken staan van de bijeenkomst van centraal bankiers in Jackson Hole, Wyoming. Beleggers kijken in het bijzonder uit naar de openingsspeech van Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed). Mogelijk geeft hij daarin aanwijzingen over nieuwe renteverlagingen, nadat de Fed vorige maand de rente met 25 basispunten knipte.