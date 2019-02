Belgische CEO test nieuwjaarsrally

Vorige week lag de focus op macro-economie, met een even verrassende als spectaculaire koerswending van de Federal Reserve, een verrassend sterk Amerikaans banenrapport en hoopvolle signalen over de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog.

'Goudlokje is even terug', vatten de ING-economen samen. Resultaat: de nieuwjaarsrally werd wegens inslaand succes verlengd, naar een vijfde week.

De kans is groot dat de focus van macro- naar bedrijfseconomisch nieuws verschuift, met een Belgisch 'resultatenseizoen' dat op dreef komt. De belangrijkste afspraken op een rij:

1. Lost Umicore de bijgeknipte prognose in?

Vrijdagochtend 7u30 mogen de aandeelhouders van Umicore rood omcirkelen in hun agenda. De materialengroep komt dan met de resultaten over 2018. Analisten rekenen gemiddeld op een bedrijfswinst van 513 miljoen euro. Dat is dik 100 miljoen of een kwart meer dan de 410 miljoen over 2017, met dank aan de explosie van de vraag naar batterijmaterialen om de snelegroeiende vloot elektrische auto’s zoemend op de weg te houden.

Umicore sloot een sterk 2018 echter op een valse noot af: de groep temperde de de prognose en gaf analisten aan dat winst aan de de onderkant van de vork van 510 à 550 miljoen zou liggen. Dit als gevolg van de crisis in de autosector en de afkoeling van de Chinese economie.

Vraag is nu of 1) Umicore de bijgestelde prognose haalt (beurshuis UBS denkt van niet en mikt op 495 miljoen) en 2) in welke mate de kopwinden van eind 2018 zich in 2019 gaan doorzetten.

2. Is Melexis even optimistisch als STMicroelectronics?

Woensdag voorbeurs komt Melexis met resultaten op de proppen. Een conferencecall met analisten vindt om 17 uur plaats.

De koers van Melexis halveerde in 2018 door de crisis in de autosector maar herstelde mooi in de eerste weken van dit jaar. De markt gaat ervanuit dat de sector vanaf het tweede kwartaal herstelt. Ze denkt dat de dip tijdelijk, en niet structureel.

Dat was ook de boodschap die het Franse STMicroelectronics recent gaf. ‘We zijn niet zo optimistisch, en denken dat STMicroelectronics een bedrijfsspecifiek verhaal is’, stelt Kepler Cheuvreux. Het beurshuis vindt bijgevolg dat de waardering van Melexis hoog opgelopen is en gokt op een teleurstelling woensdag. Benieuwd of ze gelijk krijgen.

4. Bankreuzen openen de boeken

Woensdag maakt zowel het Nederlandse ING als het Franse BNP Paribas zijn cijfers voor 2018 bekend. Belangrijk: want het Europees beursherstel staat of valt met de grootbanken.

Volgens een consensus verzameld door het financiële persagentschap Bloomberg boekte ING in 2018 een nettowinst van 5,3 miljard euro, tegenover 4,9 miljard euro in het jaar daarvoor. Dat resultaat had nog hoger kunnen liggen als ING afgelopen herfst geen schikking van 775 miljoen euro had moeten treffen om verdere vervolging in een aantal witwaszaken te vermijden.

Beleggers zullen extra aandacht besteden aan de mate waarin ING in de kosten kan snijden, en het dividend op peil weet te houden. Ook belangrijk: kan ING in een moeilijk marktklimaat de commissie-inkomsten uit de verkoop van financiële producten verder opkrikken?

Bij BNP Paribas is het vooral uitkijken naar de resultaten van de marktenzaaldivisie. Net zoals Deutsche Bank en andere grootbanken heeft ook BNP Paribas al meerdere kwartalen na elkaar zwaar te lijden onder de slabakkende obligatiehandel.