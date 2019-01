Belgische telecom onder druk

De Amerikaanse drankenreus Constellation Brands kondigt een gevoelige winstdaling aan in het kwartaal dat eindigde in november, gerelateerd aan een investering in het Canadese wietbedrijf Canopy Growth . De 'green rush' op de beurs werd midden vorig jaar aangevuurd door de expansie van de multinational in een domein dat nu pas uit de illegaliteit treedt. De legalisering van recreatief gebruik in Canada deed velen al speculeren over een vervolgverhaal in de VS of Europa.