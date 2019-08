Berenberg slikt koopadvies voor Sioen in

'We erkennen het leiderschap van Sioen in enkele nichemarkten. Maar we denken niet dat Sioen volledig aan de huidige macro-economische kopwinden zal kunnen weerstaan', zegt analist Christoph Greulich. Greulich gelooft niet dat Sioen er dit jaar in zal slagen de omzet te doen stijgen en hij verlaagt de verwachte ebitda-marge voor 2019 met 65 basispunten tot 12,9 procent.