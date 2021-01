Berenberg vindt Hyloris 60 procent meer waard

Argenx maakte woensdagavond bekend dat het een strategische samenwerking aangaat met Zai Lab, een Chinees biofarmabedrijf uit Shanghai dat een notering heeft op Nasdaq. Het is de bedoeling de wereldwijde ontwikkeling van efgartigimod zo te versnellen en nieuwe potentiële indicaties te onderzoeken. Zai Lab krijgt tegelijk de exclusieve rechten op de ontwikkeling en commercialisering van efgartigimod in Groot-China (China, Hongkong, Taiwan en Macau).

In ruil ontvangt Argenx van Zai Lab een aanvangsbetaling van 75 miljoen dollar in de vorm van nieuwe aandelen Zai Lab. Daar kunnen later 100 miljoen dollar aan mijlpaal- en andere betalingen bij komen. Argenx zal ook royalty's krijgen op de verkoop van efgartigimod in de regio Groot-China.

'Door deze samenwerking met Zai Lab breiden we onze wereldwijde voetafdruk uit in een van de werelds snelst groeiende markten en bereiken we meer mensen met ernstige autoimmuunziekten', zegt Tim Van Hauwermeiren, de CEO van Argenx, in een persbericht.