Berenberg zet AkzoNobel op verkooplijst

Goedemorgen. Wall Street sloot dinsdag duidelijk in de min met 1,1 procent verlies voor de Dow Jones en 0,7 procent voor de S&P500. De Amerikaanse beurzen konden pas met een dag vertraging reageren om de invoegetreding van nieuwe importtarieven in het kader van de handelsoorlog. Bovendien was er een onthutsend slecht cijfer over de Amerikaanse maakindustrie, die in augustus in krimpmodus is beland. De recessievrees is daardoor toegenomen.