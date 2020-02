Berenberg zet Umicore op kooplijst

Berenberg wijst op de recordkoers voor Tesla - doordat een joint-venture met Panasonic heeft bewezen rendabel batterijen te produceren, op het feit dat de kobaltfutures wijzen op een prijsherstel in de komende 12 à 18 maanden en op de historische lage marges in de petrochemie. 'Deze zaken hebben allemaal met elkaar te maken. Het wijst erop dat de huidige marktconsensus over het wereldwijde marktaandeel voor electrische wagens met 12 procent te laag is.'