Beurs van Hongkong onderuit

Ackermans & van Haaren (AvH) en Gimv overwegen in de West-Vlaamse technologiegroep Televic te stappen. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen. Televic - goed voor dik 100 miljoen euro omzet - is een wereldspeler in communicatiesystemen in de treinsector, de zorg, de conferentiemarkt en het onderwijs.