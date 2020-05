Beurs van Hongkong zwaar onderuit

Goedemorgen. De Europese beurzen en Wall Street gingen donderdag lager en die trend zet zich vandaag door in Azië. Vrijwel alle koersenborden kleuren rood, met een opvallend verlies van 4,6 procent voor de Hang Seng-index in Hongkong.

China gaat in Hongkong nieuwe veiligheidswetten invoeren, in een poging het al maanden durende protest voor meer democratie te smoren. Volgens de Chinese premier Li Keqiang is het de bedoeling de Hongkongse veiligheidswetgeving te ‘verbeteren’, maar de activisten in Hongkong denken daar duidelijk anders over en roepen op tot een protestmars. Ze vrezen dat Peking de vrijheid zal uithollen door middel van ‘macht en angst’.