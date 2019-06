Beurshausse stokt in Azië

Berenberg bevestigt in een lijvig rapport het koopadvies voor AB InBev . Bovendien stijgt het koersdoel van 90 naar 103 euro. Berenberg wijst erop dat het aandeel fors is afgestraft door een grote schuldenberg. Maar die schuldenberg kalft langzaam af. 'Er is het effect van de dividendhalvering en binnenkort van de beursgang van ABInBev Asia Pacific.'