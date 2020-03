Beursherstel krijgt vervolg in Azië

Wall Street eindigde donderdag in de plus. De Dow Jones won 2 procent, de S&P500 0,5 procent en de Nasdaq zelfs 2,3 procent. Dit laatste dankzij stevige winsten voor onder meer Amazon.com, Microsoft en Facebook. Aandelen als Tesla, Twitter en Netflix schoten meer dan 5 procent omhoog. Beleggers kregen ook voor de wereldwijde inspanningen om de zwaar afgestrafte financiële markten wat soelaas te bieden.

In Azië gaat het eveneens hoger vandaag met 4 procent winst in Seoel en circa 2 procent in Australië en Hongkong. Op het Chinese vasteland zijn de winsten kleinere: ongeveer een half procent. De beurs van Tokio is vandaag dicht om de lente-evening te vieren.