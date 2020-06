Beursrally even buiten adem

Goedemorgen. De Europese beurzen sloten gisteren op hun hoogste peil in drie maanden. Ze kenden hun derde winstdag op rij, vooral dankzij de cyclische waarden. De Stoxx Europe 600 sloot 2,5 procent hoger.

Ook op Wall Street zat de wind goed. Signalen dat de economie herstelt na de lockdowns zetten aan tot kopen en deden beleggers de zorgen over de protesten in de VS terzijde schuiven. De Dow Jones eindigde met 2,05 procent winst, de S&P500 schreef 1,4 procent bij en de Nasdaq 0,8 procent.