Beursrally stokt | Bitcoin 30 procent onder piek

Voor VGP , de ontwikkelaar van logistieke parken, was Frankrijk tot dusver nog een blinde vlek op de kaart, maar daar komt nu verandering in. Of toch binnenkort.

VGP heeft een eerste kantoor geopend in Lyon en tevens een ‘country manager’ voor VGP Frankrijk aangesteld, met name Aurélien Coudert. Hij is begin deze maand begonnen en moet de portefeuille in Frankrijk vorm geven. In eerste instantie zal zijn opdracht bestaan uit ‘het identificeren van geschikte ontwikkelingslocaties’.

Coudert, die ee nmaster in burgerlijke bouwkunde, financiën en strategie heeft, werkte meer dan 10 jaar voor retailer Casino. Hij was er op het laatste verantwoordelijk voor ontwikkeling, bouw en transacties voor de Casino-merken.