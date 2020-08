Beursrally wint vaart

Amerikaanse olie handelt voor 43 dollar per vat, dat is de hoogste prijs in vijf maanden. Wekelijkse voorraadgegevens in de VS waren voor een derde week op rij gedaald. Het is voor de eerste keer in dit doldrieste oliejaar dat dat gebeurt. De vraag naar benzine klom naar het het peil van net voor de lockdowns en Amerikaanse raffinaderijen draaien nu aan zowat 80 procent van hun operationele capaciteit, het hoogste peil sinds maart.