Beursremonte stokt even

De verhuurder van opslagruimtes Shurgard knipt vandaag een voorschotdividend van bruto 49 cent over boekjaar 2020.

Shurgard trok bijna twee jaar geleden naar de Brusselse beurs tegen 23 euro per aandeel en geldt sindsdien letterlijk en figuurlijk als een opslagaandeel: het aandeel steeg met 67 procent tegenover die intekenprijs. Dit mede (of zelfs vooral) dankzij het stevige dividend - 80 procent van de winst vloeit naar de aandeelhouder - in een wereld van dividendschrappingen.