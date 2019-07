Beursweek start met dubbele miljardendans

Galapagos zal dus maandag bij de start van de Brusselse beurs op zijn minst in de kijker lopen. Maar dat geldt evenzeer voor AB InBev . De bierreus moest vrijdagavond in extremis de geplande beursgang van de Aziatische dochter Budweiser APAC in Hong Kong afblazen. Een serieuze streep door de rekening, want AB InBev hoopte miljarden op te halen en zo de schuldenberg af te toppen.