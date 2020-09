Beurswinsten lopen op

De Franse drankenproducent Pernod Ricard heeft cijfers gepubliceerd over zijn volledige gebroken boekjaar. Het coronavirus deed de omzet fors dalen naar 8,5 miljard euro (-9,5%). In het afgelopen vierde kwartaal was sprake van een omzetkrimp van ruim 36 procent. De sluiting van bars en restaurants trof het bedrijf diep. Ook de malaise in de luchtvaart legde de verkoop in taxfree shops stil.

De single malt whiskey Glenlivet en het zoete aperitief Malibu waren de enige dranken in het gamma die in omzet stegen. Bij de blended wiskey Chivas Regal (-17%) en het cognacmerk Martell (-20%) was de omzetdaling het grootst.

Een lichtpuntje was de winkelverkoop. Vooral in de VS en Europa dronken thuisdrinkers meer dan verwacht. Maar er werd minder verkocht aan bars en restaurants, die de deuren tijdelijk sloten om de verspreiding van het virus tegen te gaan. En door de malaise in de luchtvaart ging ook de verkoop aan reizigers onderuit.

De op een na grootste sterkedrankfabrikant ter wereld, na Diageo, is voorzichtig over de toekomst. CEO Alexandre Ricard verwacht nog lange tijd druk op de verkoop aan reizigers door de wereldwijde coronabeperkingen. Maar daar staan de stijgende omzet aan thuisdrinkers en betere omstandigheden in China en India tegenover. Ook de afzet aan bars en restaurants zit momenteel weer in de lift.

Pernod Ricard zal op de algemene aandeelhoudersvergadering een dividend van 2,66 euro voorstellen.