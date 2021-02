Beurzen aarzelen na recordjacht

Goedemorgen! De beurzen zorgen in deze winterprik voor een streepje zomer. In de VS sloten de beurzen maandag op verse recordstanden. De S&P 500 sloot voor de zesde dag op rij in het groen en kent daarmee zijn langste winstreeks sinds augusutus. Opmerkingen van nieuwbakken minister van Financiën Yellen dat de VS in 2022 kan terugkeren naar volledige tewerkstelling, gaven de moraal een extra boost bovenop de vertraging van het aantal virusinfectis en het vooruitzicht op een robuust stimuluskpakket.

Brent-olie steeg boven 60 dollar per vat. Dat is voor het eerst in een jaar. In Europa moesten de beurzen eerder vlak de dag uit. Op Milaan na, waar het 'Mario'-effect niet uitgewerkt raakt en de beurzen verrukt blijven over de komst van ex-ECB-voorzitter Draghi als premier.

In Azië noteren de beurzen overwegend met lichtgroene cijfers. In Japan levert de Topix wat in nadat de index maandag zijn hoogste peil sinds '91 bereikte.

Een opvering de olieprijs zet de risico-appetijt kracht bij.