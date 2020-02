Vastgoedontwikkelaar Accentis zag de huurinkomsten in 2019 met 5 procent dalen tot 12,3 miljoen euro. Dat komt door de beëindigde contracten met Ahlers in Evergem en met Eandis in Ieper. Accentis boekte een meerwaarde op de verkoop van de volledige site in Evergem (61.000 euro). Eind vorig jaar lag de bezettingsgraad op 98,11 procent, tegenover 99,16 procent eind 2018.