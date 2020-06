Beurzen bezorgd over verdere opmars corona

Goedemorgen. In Azië beginnen de beurzen de handelsweek in mineur. Wereldwijd loopt het aantal coronabesmettingen verder op en zijn er nu al meer dan een half miljoen slachtoffers te betreuren. De vraag is dan ook of het snelle herstel van de aandelenmarkten wel gerechtvaardigd was en of de reële economie wel zal volgen nu op diverse plaatsen weer strengere maatregelen of lokale lockdowns worden ingevoerd.