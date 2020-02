Coronavirus weegt op beurzen

Goedemorgen. We starten de week noodgedwongen met een blik op China. Zondag stierven daar 97 mensen aan het coronavirus, tot nog toe het hoogste aantal op één dag. In totaal zijn nu 908 mensen overleden aan het coronavirus. Het virus lijkt nog lang zijn piek niet te hebben bereikt. Sommigen zeggen dat er alleen al in Wuhan uiteindelijk meer dan 500.000 besmettingen zullen zijn eer het zo ver is. De stad met 11 miljoen inwoners is nog steeds hermetisch afgesloten.

Intussen zijn er ook meer besmettingen in Europa. Op een business meeting in Singapore betrapte een Britse man het virus. In een Frans ski-oord gaf hij het vervolgens door zodat er nu bijkomende zieken zijn in Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Op de meeting in Singapore waren meer dan 90 buitenlanders aanwezig, zodat verdere verspreiding waarschijnlijk is.

De beurzen in Azië gaan doorgaans lager vanmorgen. De grote vraag is hoe lang het economisch leven in China nog zal afgeremd worden door het coronavirus. We zien 0,6 procent verlies in Tokio en Hongkong en 0,5 procent in Seoel. De beurs van Shanghai noteert vlak.

Voor enige soelaas zorgt wel het nieuws dat Foxconn, de voornaamste contractor van Apple, groen licht heeft gekregen om een deel van de productie te hervatten. Voldoende werkkrachten ter plaatse krijgen lijkt echter een groot probleem.