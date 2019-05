Na de beleggersdag vorige week in New York - die het aandeel naar een vers record tilde - gaat Argenx de boer op. Op 6 juni - volgende week donderdag - zijn de Gentenaars te gast op de sectorconferentie van beurshuis Jefferies in New York, een week later houdt Argenx een 'haardvuurgesprek' op het 40ste farmacongres van Goldman Sachs in het Californische Palos Verdes nabij Los Angeles. Beide events zijn live via webcast te volgen op de webstek.