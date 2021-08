Beurzen boeken herstel | Bitcoin boven 50.000 dollar

Goedemorgen! De belegger lijkt er na een moeilijke vijfdaagse weer zin in te krijgen. Op Wall Street klokte de Dow Jones vrijdag met duidelijke winst af. En ook in het Verre Oosten noteren alle beurzen deze ochtend duidelijk in het rood, wat voor alle duidelijkheid in die regio 'winst' signaleert ('groen' is daar het kleur lagere beurskoersen).