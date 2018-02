Mithra sinds nieuwjaar verdubbeld

Opmerkelijk bericht van AB Volvo, de Zweedse vrachtwagenbouwer. Het verkiezingscomité van AB Volvo heeft zijn voorstel voor de vernieuwde raad van bestuur gewijzigd. Het stelt niet langer de herverkiezing voor van Håkan Samuelsson, de CEO van Volvo Car Group. De reden hiervoor is dat Li Shufu via zijn Geely Group de grootste aandeelhouder is geworden van Daimler en die Duitse groep is een van de grootste concurrenten van AB Volvo. Geely is ook de eigenaar van Volvo Car Group, zodat Samuelsson als een rechtstreekse vertegenwoordiger van Geely kan worden beschouwd.