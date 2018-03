Beurzen dicht tot dinsdag

De Europese en Amerikaanse beurzen genieten van een lang paasweekend.

Dinsdag gaan ze terug open. Dan zijn we er terug met deze liveblog. Het is die dag (3 april) vooral uitkijken naar het beursdebuut van Spotify.

Anders dan bij een klassieke beursintroductie wordt er door bankiers geen voorafgaande intekenprijs berekend, maar zal de grootste muziekstreamer van de wereld zich meteen overleveren aan de grillen van vraag en aanbod. Het kan een wilde rit worden.

Zowel voor- als tegenstanders kunnen in het vuistdikke prospectus argumenten vinden om hun analyse te onderbouwen. Zelf zet Spotify graag zijn indrukwekkende groei in de verf. Uit nieuwe verwachtingen die het bedrijf vorige week bekendmaakte, blijkt dat het dit jaar de kaap van 200 miljoen gebruikers hoopt te ronden. Die gebruikers leveren een databerg op van 200 petabyte, ruim drie keer meer dan de videostreamer Netflix. Die data zijn een belangrijke grondstof om klanten in de toekomst gericht te benaderen met nieuwe diensten en verdienmodellen.

Omzetgroei vertraagt

Voor 2018 mikt Spotify op ruim 46 procent betalende klanten, 2 procentpunten meer dan in 2017. De rest luistert gratis met advertenties.



Hoeveel kan het streamingplatform aan elke gebruiker verdienen? De omzetprognose die het bedrijf voor 2018 meegeeft - ergens tussen 4,9 en 5,3 miljard euro - is niet echt geruststellend. Ze komt neer op een verwachte groei van slechts 20 à 30 procent, tegenover 39 procent vorig jaar.



De gemiddelde omzet per gebruiker (ARPU) komt volgens die prognose uit op zowat 2,1 euro per maand. Dat is minder dan de 2,14 euro van vorig jaar, waarmee deze parameter voor het eerst een (lichte) daling zou kennen.