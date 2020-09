Lagarde duwt Europese beurzen in de min

Analist Ruben Devos van KBC Securities is is positief over Akka (zie post 10u42). 'De coronamaatregelen hebben een stevige impact gehad op veel van de grootste klanten van Akka, zeker in de auto- en vliegtuigsector. Maar van hieruit zouden de trends moeten verbeteren. Hoewel de vliegtuigsector nog steeds in moeilijkheden zit, zien we de autosector sneller herstellen. In de afgelopen weken zagen we dat klanten van Akka veel betere resultaten boekten dan gevreesd.'