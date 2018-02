Beurzen duiken licht in het rood

Vandaag mag Jerome Powell voor het eerst sinds zijn aantreden als voorzitter van de Federal Reserve de 'heuvel op' voor het halfjaarlijkse woordje uitleg over het monetair beleid. We doelen op de korte verplaatsing van Foggy Bottom, de wijk in Washington beneden aan de Potomac-rivier waar de centraal bankiers zitten, naar Capitol Hill, het epicentrum van de Amerikaanse politiek.

De Fed zal de inleidende toespraak van Powell om half drie 's middags op de webstek plaatsen, om vier uur volgt dan de eigenlijke hoorzitting. Het legertje 'Fed-watchers' dat Wall Street rijk is, zal elk woord van Powell op een weegschaaltje leggen maar net daarom zal de man waarschijnlijk niet het achterste van zijn tong laten zien. In het verleden liet hij al verstaan het beleid van heel geleidelijke renteverhogingen van zijn voorganger, Janet Yellen, voort te willen zetten.

Niettemin kunnen alle commentaren over inflatie of de inflatiedoelstelling van de Fed een idee geven over hoe bezorgd of relaxed Powell is over een potentiële inflatie-opstoot, nu de Amerikaanse economie na bijna negen jaar expansie stilaan op de limieten van zijn capaciteiten botst.

Let wel: Fed-speak ontcijferen is niet altijd evident. 'Als ik bijzonder helder overkom, heb je mij waarschijnlijk verkeerd begrepen', zei voormalige Fed-topman Alan Greenspan in 1988 in een beruchte quote.

