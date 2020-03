Beurzen duiken opnieuw in verlies

Goedemorgen. We zetten ons schrap voor wat een nieuwe wilde beursrit lijkt te worden. De Aziatische beurzen en de Westerse futures duiken in verlies na een sterke opvering in de laatste handelsuren van Wall Street dinsdag. Beleggers wachten op meer details over het 'major economic package' dat Amerikaans president Trump maandag aankondigde. Er zou daarover dinsdag nieuws komen, maar Trump verscheen niet op een geplande persbriefing. Voormalig vice-president Joe Biden verstevigt intussen zijn leiderspositie in de voorverkiezingen bij de Democraten.