Beurzen eindigen volatiele week in het rood

Goedemorgen! We starten met de olieprijs. De prijs voor een vat Brent-Noordzeeolie was donderdagmiddag op luttele minuten 10 dollar hoger geschoten , van 26 naar 36 dollar. Dit - of course - na een tweet van Amerikaans president Donald Trump, die suggereerde dat Rusland en Saoedi-Arabië een deel hadden om hun prijzenslag te stoppen en de productie in te perken.

Volgens Trump zouden de twee de productie met 10 miljoen vaten per dag terugdringen, wat meteen ook goed nieuws zou zijn voor de in zeer zwaar weer verkerende Amerikaanse schalieolie-industrie (tussen haakjes: een belangrijke Solvay-klant ).

Intussen noteert de olieprijs al weer een vijfde onder die piek en 56 procent onder het peil van nieuwjaar. De reden? Eigenlijk gelooft niemand echt in de rally. The Wall Street Journal vat het kernachtig samen in zijn ' Heard on the Street '-column. 'Een deel van het probleem is dat de bewering van Mr. Trump niet lijkt waar lijkt te zijn. Het grotere probleem is dat dat niet eens van belang is'.

Want: een nooit gezien daling van de olievraag betekent dat de opgepompte vaten olie nergens heen kunnen behalve in opslag, die snel aan het vollopen is. Dat - supertankers die en masse voor opslag ingezet worden - is ook de reden waarom olierederij Euronav zo profiteerde van de Saoedische prijzenslag en gisteren plots 15 procent terugviel. 'Er is een aanbodoverschot van zo'n 20 miljoen vaten per dag die niet snel zal verdwijnen'.