Goedemorgen! De beurzen staan wereldwijd in de plus nu steeds meer bedrijven hun deuren weer openen. Vrijdag sloot de Amerikaans beurs nog nipt in de plus nadat de graadmeters bijna de hele dag in het rood hadden gestaan door een slecht economisch cijfer. De Amerikaanse kleinhandel kreeg een zware klap in april, want de omzetten zakten met 16,4 procent, de grootste daling sinds de start van de statistieken in 1992.