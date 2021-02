Beurzen gaan hoger

Hoe het met GameStop gaat? Nou dat aandeel dat dook gisteren meer dan 30 procent lager. Een mogelijk verklaring voor de verkopen is dat de hyperpopulaire broker Robinhood de handel in het aandeel nog altijd beperkt. Robinhood beperkt de handel in aandelen als GameStop omdat de clearingkosten exploderen. Het afwikkelen van een beurstransactie duurt al snel twee dagen. In de tijd daartussen moet er met geld over de brug worden gekomen als garantie op een goede afwikkeling van de transactie. Hoe meer beweging in een aandeel, hoe meer borg een broker moet geven. Bij bizar veel beweging, zoals in de aandelen GameStop en AMC, gaat het dan om heel veel geld. Maandag moest de broker daarom nog eens 2,5 miljard dollar bijlappen.