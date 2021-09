Beurzen gaan hoger

Ontex kocht vier jaar geleden de divisie hygiëneproducten van Hypermarcas voor een ondernemingswaarde (inclusief schulden dus) van 1 miljard real (toen 286 miljoen euro). Maar de deal draaide verkeerd uit. De fabrieken van Hypermarcas waren oud en investeringen waren nodig en er was een prijzenoorlog die de prijzen drukte. Er viel bovendien een lijk van 15 miljoen euro uit de kast: verkopers hadden richtlijnen aan hun laars gelapt en klanten groter dan geplande kortingen aangeboden zonder die in het IT-systeem in te brengen.