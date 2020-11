Beurzen gaan lager

Naast het populaire Finance Avenue (zie post 6u38) hebben we nog een mooi beleggingsevent in de startblokken staan. Maandag gaat namelijk de Beursrally van start, waarbij u met een fictieve portefeuille kunt laten zien hoe goed u eigenlijk kunt beleggen. De prijs die u kunt winnen: 10.000 (echte) euro's! Schrijf u snel hier in, want we laten ons toch zeker niet verslaan door die slinkse beleggingshond van De Tijd?!: