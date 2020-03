Beurzen gaan stevig hoger

Het Luikse EVS schrapt zijn omzetprognose (100 à 120 miljoen euro) voor 2020 nadat gisteren bekend is geraakt dat de Olympische Spelen verschoven worden naar volgend jaar. EVS is bij sportliefhebbers bekend van de snelle herhaling van belangrijke beelden tijdens wedstrijden, is gespecialiseerd in beeldservers voor live sportverslaggeving en is sterk afhankelijk van grote sportmanifestaties.