Beurzen herstellen van rentevrees

We zoomen even in op Argenx want dat is de laatste dagen toch stevig aan het dalen. Nadat de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA op 17 december groen licht had gegeven voor Vyvgart ter behandeling van de zeldzame spierziekte myasthenia gravis, schoot het aandeel zowat 15 procent hoger om op 31 december een piek van 315,30 euro te bereiken. Maar inmiddels is het vanaf die top alweer meer dan 15 procent gezakt. Gisteren kende het een dagverlies van bijna 6 procent.