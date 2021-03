Beurzen hervatten heropeningsrally

ING-analist Marc Zwartsenburg erwijst naar de veel sterker dan verhoopte outlook voor 2021, met een voorspelde groei van 10 à 12 procent in pakjes over heel 2021. En dit is ten opzichte van het pandemiejaar 2020, een turbo zette op e-commerce. Daar komt een sterke outlook op lange termijn bovenop, dankzij de investeringen in het programma Digital NEXT - dat onder meer extra geld voor robotica en de app om pakjes te traceren omhelst - gekoppeld aan extra besparingen in het briefverkeer.