Beurzen hoger dankzij eurotrouw Italië

De rest van de week belooft drukker te worden. Deze afspraken mag u rood omcirkelen:

1. Kondigt ECB afbouw stimulus aan?

De Europese Centrale Bank (ECB) bespreekt donderdag of ze vanaf oktober haar obligatieaankopen vermindert en wanneer zij die stimulus stopzet. Dat heeft hoofdeconoom Peter Praet woensdag gezegd. Praet zei dat hij er meer vertrouwen in heeft dat de inflatie zal stijgen naar de doelstelling van ‘minder dan maar dicht bij 2 procent.’

Hij verwees naar de solide groei, de verkrapping van de arbeidsmarkt en de snellere stijging van de lonen. Of ECB-voorzitter Mario Dra­ghi donderdag al een duidelijk plan over de afbouw van de stimulus voorstelt, is verre van zeker. Sommige economen verwachten dat de ECB pas in juli een beslissing neemt.

2. Hint Fed op extra renteverhoging?

De Amerikaanse centrale bank (Fed) verhoogt woensdag haar basisrente naar 1,75 à 2 procent, voorspellen economen. Omdat over die beslissing nauwelijks twijfel bestaat, kijken beleggers vooral uit naar hints van de centrale bank over haar plannen voor de komende maanden. De Fed signaleerde in maart dat ze in 2018 drie keer de rente wil verhogen. Er is speculatie dat de bestuurders zullen aangeven dat ze dit jaar vier keer de rente willen optrekken.

De speculatie over een snellere verstrakking van het monetair beleid is het gevolg van recente cijfers. De inflatie is gestegen naar de doelstelling van 2 procent nadat ze jarenlang te laag was. Bovendien is de werkloosheid gedaald naar het laagste peil sinds 1969 en versnelt de stijging van de lonen. Daardoor kan de inflatie in de komende maanden boven de doelstelling stijgen.

3. Hoeveel productie heeft Sipef al verkocht?

De plantageholding Sipef roept woensdagnamiddag haar aandeelhouders samen. Traditioneel vindt de algemene vergadering plaats in de stemmige muziekzaal van kasteel Calesberg in Schoten, het landgoed van de familie Bracht, en wordt ze druk bijgewoond.