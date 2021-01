Goedemorgen. In de VS discussiëren Congresleden over het stimulusplan van 1.900 miljard dollar dat president Biden heeft voorgesteld. De markten hopen dat er een vergelijk wordt gevonden en de Amerikaanse economie uiteindelijk toch een opkikker zal krijgen.

De Aziatische beurzen zijn in goeden doen, met Seoel (+2%) en Hongkong op kop. De Hang Seng-index gaat 1,9 procent hoger. De interesse komt vooral van het Chinese vasteland. In vergelijking met andere markten zijn aandelen in Hongkong relatief goedkoop, merken analisten op. Bovendien denken meer en meer Chinese bedrijven die in de New York noteren, eraan om naar Hongkong te trekken.