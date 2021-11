Beurzen hoger ondanks tapering Fed

Straks om 8u komt olietankerrederij Euronav met de resultaten over het derde kwartaal. De recente instap van de Noorse reder en miljardair John Fredriksen wakkerde de speculatieve koorts aan en wrikte het aandeel (eindelijk) los , maar toch is de boodschap voor het rapport: leg uw verwachtingen laag.

Over de jongste twee jaar is ampel bewezen dat hoge olieprijzen geen garantie zijn voor hoge tankertarieven en vice versa. In het voorjaar van 2020 dook bij de start van de pandemie de Amerikaanse olieprijs onder nul en verkenden de tankertarieven de stratosfeer, door de enorme vraag naar tankers om overtollige olie te stockeren. KBC Securities-analist Olivier Vandewoude merkt op dat in maart en april 2020 gemiddeld 166.000 dollar per dag werd betaald voor een tanker.