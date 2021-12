Beurzen in het rood | Turkse lira op dieptepunt

Goedemorgen! We starten met de boodschap dat u die kerstrally best even vergeet. Het ziet er naar uit dat de beurzen alvast bij de start van de aanloop naar kerst in het rood zullen kleuren.

In het Verre Oosten staan verliezen van zo'n 1 à 2 procent op de bordjes. De reden is dubbel. Ten eerste is er de omikronvariant van het virus. Hoe gevaarlijk die variant precies is, is nog niet duidelijk. Maar duidelijk is wel al de economische realitteit: steeds meer overheden nemen harde maatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken, wat een hypotheek zet op het economisch herstel.

En dan is er nog Joe Manchin. De senator uit West Virginia stelde zondag zijn veto voor het het dik 2.000 miljard dollar grote 'sociale investeringsprogramma' van Amerikaans president Joe Biden. En dus vrezen beleggers voor een 'double whammy': een Amerikaanse economie die het met een strengere Fed niet alleen met minder monetaire stimulus moet stellen, maar ook met een pak minder begrotingsstimulus dan verhoopt.

In een reactie op het veto verlaagt Goldman Sachs de prognose voor de groei in het eerste kwartaal van 2022 van 3 naar 2 procent op jaarbasis. Het beurshuis knipt ook in de prognoses voor het lente- en zomerkwartaal.