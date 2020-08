Beurzen in het rood

Verzekeraar Ageas investeert fors, 340 miljoen euro, in een kapitaalronde van Taiping Re, de herverzekeringsdochter van de Chinese partner China Taiping. De investering komt dit jaar in de plaats van het door de toezichthouder sowieso opgeschorte inkoopprogramma. Met andere woorden: dit jaar gaat Ageas voor het eerst in tien jaar niet in bulk eigen aandelen inslaan.