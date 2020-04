Beurzen in mineur na flop remdesivir

Goeiemorgen. Een tegenslag van formaat voor het beloftevolle coronamedicijn van farmareus Gilead . Een test met remdesivir in China wist de gezondheid van covid-patiënten niet te verbeteren. 13.9 procent van de deelnemers die het middel kreeg, overleed. Dat stond te lezen in een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie dat donderdag even per abuis online werd gepubliceerd, en dat de zakenkrant Financial Times kon lezen.