Beurzen jubelen over handelsdeal

Goedemorgen! Twee gebeurtenissen domineren vandaag de financiële markten: het feit dat de VS en China er op de valreep toch in geslaagd lijken een eerste handelsakkoord te sluiten en de verkiezingsoverwinning van Boris Johnson in het VK, waarmee de deur openstaat voor een uitstap uit de Europese Unie op 31 januari.

Een officiële mededeling over het Amerikaans-Chinese akkoord wordt later verwacht, maar de beurzen zijn alvast door het dolle heen. We noteren 2,1 procent winst in Hongkong, 1,3 procent in Shanghai, 1,4 procent in Seoel en 2,6 procent in Tokio.